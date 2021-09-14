معين الشعباني ليس أولهم.. تاريخ المدربين العرب في الدوري المصري

تصدر التونسي معين الشعباني المدير الفني الجديد لنادي المصري بالبورسعيدي، محرك البحث الشهير جوجل، بعد أن أعلن النادي المصري تعاقده رسميًا معه، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمدرب معلقة عليها: «ها قد وصلنا إلى درة التاج، قادمًا من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر، صفقة انتظرناها من بدري»، ليبدأ صفحة جديدة من حكايات المدربين العرب في مصر، التي رغم ندرتها، إلا أنها كانت تجارب مختلفة ومؤثرة في الأندية المصرية.

قبل معين الشعباني، وصل بعض المدربين العرب إلى الدوري المصري، وتركوا بصمة مميزة خلال تواجدهم، من بينهم المدير الفني الجزائري خير الدين مضوي، الذي تولى تدريب نادي الإسماعيلي، يوم 25 مايو موسم 2018، إذ أعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى والمشرف العام على الكرة، التعاقد مع مضوى «41 سنة»، وذلك لمدة عام، قابل للتجديد مقابل 25 ألف دولار شهريا.

ولاية الجزائري خير الدين مضوي مع الإسماعيلي

بعد عدة جولات، تراجعت النتائج للإسماعيلي تحت قيادة «مضوي»، فقرر المدير الفني الجزائري، تقديم اعتذارًا رسميًا إلى مجلس إدارة النادي، عن عدم الاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول، وهو ما قبلته الإدارة، ليأتي علي أبوجريشة خلفًا له مؤقتًا.

تجربة التونسي نصرالدين النابي مع الدراويش

قبل «مضوي»، جاء المدير الفني التونسي نصر الدين النابي، مدربا للدراويش في 28 ديسمبر 2015، حينما أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موافقته بشكل رسمي على تعيين التونسي نصر الدين النابي لقيادة الفريق المصري، خلفا للمدرب أحمد حسام ميدو.

وبعد قرابة شهرين، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إقالة التونسي نصر الدين النابي، بسبب سوء النتائج، بعدما تلقى الدراويش خسارة جديدة في مسابقة الدوري بهدف نظيف من وادي دجلة في مباراة الجولة الـ16 ذلك الموسم.

مسيرة معين الشعباني التدريبية قبل الإسماعيلي

ويمتلك معين الشعباني سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و2019 مع الترجى، ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وخلال تجربته الأخيرة فى عالم التدريب مع الترجى التونسى، قاد معين الشعبانى باب سويقة فى 131 مباراة، فاز فى 85 لقاء، وتعادل فى 25 مواجهة، وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا، بينما تلقت شباكه 116 هدفا، وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الأبطال الإفريقي.