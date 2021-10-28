محمد شاهين لـ«الوطن»: نعمل على جزء ثان من مسلسل «بابجي»

كشف الفنان محمد شاهين، عن وجود جزء ثاني لمسلسل «بابجي»، مع المخرج معتز التوني، متابعًا: «نقوم بتحضير موسم جديد من المسلسل من إخراج معتز التوني»، لافتاً إلى أن فريق عمل المسلسل لم يتغير، مع وجود بعض الشخصيات الجديدة.

محمد شاهين: مسلسل «بابجي» مازال في مرحلة الكتابة

وقال شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجزء الثاني مسلسل «بابجي»، مازال الآن في مرحلة الكتابة، وعندما الانتهاء من كتابته، سوف يبدأ التصوير مباشرة.

ويعتبر المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أول مسلسل رقمي قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية، في المنطقة بعنوان «Crew Unknown»، وتذاع حلقاته على «يوتيوب».

وأشار شاهين، إلى أنه يشترك في عمل درامي جديد، مؤكدًا أن العمل درامي سعودي، مع المخرج عمر الديني، والمؤلف عبد الله دياب، مضيفاً إلى أن المسلسل لم يتم اختيار اسمه حتى الآن.

شاهين يتحدث عن بداية تصوير مسلسله الجديد

وأضاف شاهين، أن بداية تصوير عمله السعودي الجديد، في بداية شهر ديسمبر المقبل، والذي سوف يتم عرضه على منصة (شاهد)، الإلكترونية.

وأوضح شاهين، أن أماكن تصوير العمل سوف تكون مقسومة على جزأين، الجزء الأكبر سيتم تصويره في مصر، والجزء الآخر سيتم تصوير في السعودية، مع وجود ممثلين سعوديين.

آخر أعمال الفنان محمد شاهين

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد شاهين، هو مسلسل «الديك الأزرق»، الذي تم عرضه في أبريل الماضي، من إخراج وتأليف هاني كمال، واشترك في تقديمه مجموعة كبيرة من النجوم، مثل: عبد الله السدحان، بيومي فؤاد، شيماء سيف، جبران الجبران، فوزا عبد الله، وغيرهم من الفنانين.