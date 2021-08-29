تعيين محمد هنيدي مدير سيرفرات الشرق الأوسط للعبة بابجي موبايل

أعلن الفنان محمد هنيدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»عن تعيينه رسميا مدير سيرفرات الشرق الأوسط للعبة بابجي موبايل.

وكتب «هنيدي» خلال منشوره قائلا: «أحب أبلغكم أنه تم تعييني رسميا مدير سيرفرات الشرق الأوسط لبيجي موبايل، ومن النهارده هتشوفوا هدايا وجوايز ببلاش وخصومات وأوكازيون ع الملابس والحتة بعشرة جنيه.. والبس يافندي.. البسي يا مدام».

جدير بالذكر ان محمد هنيدي بطل مسلسل بابجي والذي يعرض حاليا عبر قناة «PUBG MOBILE MENA» على يوتيوب، وهو يعد أول مسلسل رقمي قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية، في المنطقة بعنوان «CREW UNKNOWN».

المسلسل تم تصويره بالكامل في مصر ومن إخراج معتز التوني.

فيلم الإنس والنمس

تصدر الفنان محمد هنيدي شباك الإيرادات في دور العرض خلال الفتره الماضية بفيلمة الجديد «الإنس والنمس»، والذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

وعلق هنيدي، على إيرادات الفيلم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «الحمد لله.. إيرادات فيلم الإنس والنمس تخطت 42 مليون جنيه وده بسببكم بعد فضل ربنا وكرمه».

وأضاف ضاحكا «والله عايز ابتدي حملة جديدة للفيلم بس والله استحي».

وتدور الأحداث حول موظف بسيط يقع في غرام فتاة يكتشف في النهاية أنها ليست من البشر.

الفيلم بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.