التفاصيل الكاملة لمسلسل محمد هنيدي الجديد «مع لعبة ببجي»

أعلن الفنان محمد هنيدي، انتهاءه من تصوير مشاهد مسلسله القصير الجديد «مع لعبة ببجي» حيث أعلن ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ قال «استعدوا لمفاجأة جديدة مع بعبع الليل.. بعبع الليل راجع عشان يعدل المايل في ببجي موبايل، استنوا ظهوري في مسلسل ببجي موبايل الجديد على قناتهم على يوتيوب، ومفاجآت وانبهارات لسة جاية كتير».

محمد هنيدي يعرض أولى حلقات مسلسله فى 20 أغسطس

مسلسل هنيدي مع لعبة ببجي، سيكون أول مسلسل رقمي قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية، في المنطقة بعنوان CREW UNKNOWN.

تم إنشاء المسلسل وتصويره في المنطقة، للترفيه عن مجتمع الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، خلال أشهر الصيف الماضية.

سيجري بث المسلسل المكون من خمسة أجزاء داخل اللعبة وعبر قناة PUBG MOBILE MENA على يوتيوب، وستبث الحلقة الأولى، مباشرةً في 20 أغسطس.

تم تصوير مسلسل Crew Unknown بالكامل في مصر وأخرجه معتز التوني.

مسلسل محمد هنيدي تم تصويره مع معتز التوني

ويضم المسلسل، ظهور ضيف خاص جدا، وهو الممثل الشهير محمد هنيدي، بالإضافة إلى أبرز الممثلين الكوميديين من مصر والمملكة العربية السعودية، من ضمنهم محمد ثروت، ميرنا جميل، و أوتاكا.

المسلسل القصير هو أول مسلسل رقمي على الإطلاق يتم إنشاؤه لمحبي الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد تم تصويره كجزء من موسم الصيف للفعاليات الترفيهية وأنشطة لعبة ببجي موبايل.

يذكر ان محمد هنيدي، مازال حتى الان هو الاكثر ايرادات فى مصر بفيلمه الجديد الانس والنمس الذى يعرض فى دور العرض منذ عدة ايام وهو من بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد وعدد من الفنانين ومن اخراج شريف عرفة، كما ان الفيلم تفوق على كافة منافسيه منهم احمد عز وكريم عبدالعزيز