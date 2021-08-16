تحويل «بابجي» لمسلسل تليفزيوني.. ومحمد هنيدي ضيف شرف

كشف الفنان محمد أوتاكا، تفاصيل مسلسله الجديد والذي يحمل اسم «بابجي موبايل»، لافتًا إلى أنَّه عمل درامي مكوّن من 5 حلقات فقط، وتصل مدة الحلقة الواحدة إلى 10 دقائق.

وقال «أوتاكا»، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ المسلسل تدور أحداثه حول لعبة «بابجي» الشهيرة، وسيحل الفنان محمد هنيدي، ضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الأخيرة، حيث يُجسد دور مدير عام سيرفيرات الشرق الأوسط للعبة.

أبطال مسلسل بابجي موبايل

وأوضح أنّ المسلسل من بطولة الفنان محمد ثروت وميرنا جميل، والعمل من تأليفه بمشاركة أحمد شاكر ومصطفى حسني، ومن إخراج معتز التوني، لافتًا إلى أنّه جرى الانتهاء من تصويره بشكلٍ كامل مؤخرًا، بينما موعد طرحه لم يتحدد بعد، فمن المُقرر أنّ يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

محمد أوتاكا يكتب مسلسل جديد باسم الفرح فرحنا

وفي سياق متصل، كشف محمد أوتاكا، عن شروعه في كتابة مسلسل جديد، يحمل اسم «الفرح فرحنا»، حيث سيُشاركه في الكتابة كلّ من أحمد محارب وخليفة سمير ومحمد عبده.

وأضاف أنّ مسلسل «الفرح فرحنا»، مكوّن من 30 حلقة، وسيتولى إخراجه المخرج معتز التوني، وهو من بطولة مجموعة من الشباب، لافتًا إلى أنّ موعد انطلاق التصوير لم يتحدد بعد.

محمد هنيدي في بابجي موبايل

يذكر أنّ مسؤولي «بابجي موبايل»، قد تعاقدوا مع الفنان محمد هنيدي، قبل شهور، بشأن إصدار حزمة صوتية للعبة بصوته، الأمر الذي حظى بردود فعل واسعة من قِبل الجمهور.

ويُتيح محمد هنيدي، لجمهور اللعبة، إعطاء أوامر داخل اللعبة لزملائهم في الفريق باستخدام صوت وسلوكيات هنيدي التي يشتهر بها، وذلك بشكل كوميدي.

محمد أوتاكا في اللعبة

وينتظر الفنان محمد أوتاكا، انطلاق تصوير الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، للفنان شيكو وهشام ماجد، فمن المُقرر بدء التصوير اعتبارًا من شهر أكتوبر المُقبل، ليُعرض في شهر يناير عبر إحدى المنصات الرقمية.