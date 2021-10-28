شروط المعاش المبكر «لو موظف ونفسك ترتاح من الروتين»

يرغب البعض بالجلوس في المنزل والتوقف عن الذهاب للعمل يوميا كروتين اعتاد عليه خاصة مع ضغوطات الحياة ومسؤوليات المنزل خاصة بالنسبة للسيدات، كما يهدف آخرون للتوقف عن العمل بوظيفته لإنشاء مشروع خاص به أو لظروف مرضية، ومع تعدد الأسباب يسعى الكثيرون إلى تسوية معاش مبكر من عمله المؤمن عليه به.

ويرفض البعض من العاملين بالدولة الانتظار للسن القانوني لتسوية المعاش الذي أصبح عن 65 عاما بعد أن كان 60 عاما خلال السنوات السابقة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة ضوابط تسوية المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية، والشروط المطلوب تحقيقها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

ضوابط تسوية المعاش المبكر

يمكن للموظف الذي تخطى سن الـ50 عاما ولم يتجاوز الـ55 أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

أن تتجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله للوظيفة التي يمثلها أكثر من سنة، ويتم ترقيته لمنصب أعلى من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، ويتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.

وفي حال تجاوز الموظف سن 55 وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس المدة التي اشترك بها في التأمينات مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة.

كما يستحق الموظف أو العامل بالدولة عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تَكَون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء الخدمة، ويحسب له أموالا على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الجديد.

شروط تسوية المعاش المبكر

يشترط للحصول على المعاش المبكر ألا يكون الموظف خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

- يجب ألا تقل مدد الاشتراك المسددة عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه.

- يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني الفعلية عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

- إجمالي المعاش المستحق يجب ألا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.