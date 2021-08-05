4 فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي.. تعرف على الشروط والحالات

تحاول الدولة جاهدة خلال السنوات القليلة الماضية التحسين من أوضاع أصحاب المعاشات، وسعى قانون التأمينات الجديد إلى تحقيق مزايا كبيرة لشرائح مختلفة للحصول على المعاش، ومن بينها الفئات التي يجوز لها الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي.

ووفقا لقانون التأمينات الجديد، هناك 4 فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي وهم «العاملون السابقون بالحكومة، والعاملون بشركات القطاع العام، والمستحقون عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي من الأسباب».

ويجيز قانون التأمينات الجديد صرف معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة، كما يتيح القانون المعاش الاستثنائي لضحايا الكوارث، لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

شروط الحصول على المعاش الاستثنائى

وهناك إجراءات محددة للحصول على معاش استثنائي سواء للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام وتشمل الآتي:

ـ استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه من إدارة المعاش الاستثنائية في حالة منح المعاش او تسليمه.

- يجرى التحويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش بظروف اجتماعية.

- يعرض نموذج طلب المعاش، إضافة إلى التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي.

ـ يتم عرض الطلب على اللجنة العليا للمعاشات للنظر في الطلب.

إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات اجتماعيا

يتضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.

ويشتمل قانون التأمينات الجديد على صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.