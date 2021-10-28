بايدن يسخر من ترامب في مؤتمر انتخابي.. ذكره 24 مرة في 17 دقيقة (فيديو)

ركز الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلفه دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه بولاية فرجينيا لدعم المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف لمنصب حاكم الولاية، حيث كرر اسم دونالد ترامب 24 مرة خلال خطاب سريع استمر 17 دقيقة في حديقة، قرب وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» شمال فيرجينيا، في محاولة لاستخدام إرث ترامب لمهاجمة الجمهوري جلين يونجكين منافس تيري مكوليف.

ولم ينفذ ترامب حملة لصالح يونجكين ولم يؤيده في السباق، لكن المنافسة الضيّقة المفاجئة في فيرجينيا مع يونجكين أصبحت اختبارا للقوة السياسية لجو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وإمكانية إعادة جولة جديدة مع ترامب في السباق الرئاسي عام 2024.

تراجع معدلات تأييد بايدن

يأتي ذلك في ظل تراجع معدلات تأييد بايدن واستطلاعات الرأي بشأن القضايا الأساسية، حسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنّ «سباق فيرجينيا» ركز بشكل كبير على بايدن، حيث تنخفض معدلات تأييده نتيجة لارتفاع التضخم واختناق سلسلة التوريد، في أعقاب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، واستمرار أزمة الحدود مع المكسيك، وعودة ظهور إصابات كورونا الناجمة عن متغير دلتا شديد العدوى.

وانتقد بايدن الرئيس السابق ترامب، واتهمه بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير، كما رفض بايدن موقف ترامب من الانتقاص من شأن وزير الخارجية السابق كولن باول والسيناتور جون ماكين بعد وفاتهما.

الأمريكيون خسروا وظائف في عهد «ترامب» أكثر من المكتسبة

وبدا بايدن وكأنّه يسخر من ترامب الذي تفاخر كثيرا بانخفاض معدلات البطالة قبل جائحة كورونا، قائلا: «دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد منذ هربرت هوفر في الثلاثينيات الذي شهد خسارة وظائف أكثر من المكتسبة».

وتابع: «يونجكين لن يسمح لدونالد ترامب بتنفيذ حملة له في هذه الولاية»، متابعا: «مستعدون للتعهد بالولاء لترامب في السر، فلماذا لا يكون ذلك علنا؟ ما الذي يحاول إخفاءه؟ هل هناك مشكلة في وجود ترامب هنا؟ هل هو محرج؟».