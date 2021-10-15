«بايدن» يوقع على مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة إلى 28.9 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فجر اليوم الجمعة، مشروع قانون نص على رفع سقف دين الحكومة الامريكية، إلى 28.9 تريليون دولار، وقالت الرئاسية «البيت الأبيض»، في بيان مقتضب، إن بايدن وقع على تشريع يسمح برفع سقف الدين بواقع 480 مليار دولار، المبلغ الذي يتوقع أن يكون كافيا لإتاحة الحكومة الفيدرالية مواصلة تنفيذ واجباتها بالحجم الكامل حتى أوائل ديسمبر المقبل.

الرئيس الأمريكي يؤجل الموعد النهائي الذي ستتخلف واشنطن بعده عن سداد ديونها

وأجل الرئيس الأمريكي، الموعد النهائي الذي ستتخلف الولايات المتحدة بعده عن سداد ديونها حتى ديسمبر المقبل فحسب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قالت في وقت سابق، إنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري، في ظل عدم رفع سقف الدين، محذرة من أن البلاد قد تواجه تخلفا عن التسديد لأول مرة في تاريخها في حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.

وفي 8 سبتمبر الماضي، حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، كونجرس بلادها، على التحرك بسرعة لرفع أو تعليق سقف الدين، وحذرت من استنفاذ الأموال بحلول أكتوبر.

وقالت «يلين»، في رسالة إلى زعماء الكونجرس، في ذلك الوقت، إنه بناء على معلومات إدارية، فإن الأموال والإجراءات غير العادية ستستنفذ بحلول أكتوبر، مضيفة أن التأخير الذي يدعو إلى التشكيك في قدرة الحكومة على الوفاء بجميع التزاماتها من المحتمل أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لاقتصاد البلاد والأسواق المالية العالمية.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنه في الوقت الذي لا تزال فيه العائلات والمجتمعات والشركات الأمريكية تعاني من آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» المستمر، سيكون من غير المسؤول تعريض الثقة الكاملة والائتمان الأمريكي للخطر.