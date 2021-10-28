خطوات الحصول على تأشيرة عمل بالمملكة العربية السعودية

يبحث المئات من راغبي العمل والباحثين عن فرص عمل مختلفة، خاصة في الدول الخليجية والتي منها المملكة العربية السعودية، والسعي للحصول على تأشيرة عمل والدخول للمملكة، بجانب أداء مناسك الحج والعمرة أثناء الإقامة هناك، كما يبحث المئات من الطلاب عن خطوات كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالمملكة العربية السعودية، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

خطوات الحصول على تأشيرات العمل بالمملكة العربية السعودية، فأنها تتمثل في الآتي تسليم المستندات المطلوبة والنوذج المختص للموظف أو الشركة أو المندوب الخاص بها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة العمل بالمملكة العربية السعودية

- جواز السفر.

- صورة تحقيق الشخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- أصل المؤهل الدراسي إن وجد.

- التسجيل لاستخراج شهادة تحاليل طبية من مكاتب الإنترنت المعتمدة من القنصلية السعودية.

- عقد العمل موثق من الخارجية السعودية والغرفة التجارية بالسعودية والمستشار العماني بجدة أو الرياض.

- صورة تذرة المراجعة.

- أصل صك الوكالة أو التفويض لوزارة القوة العاملة في حالة الوظائف الخدمية.

- استمارة بيانات خاصة.

- ما يعادل 50 ريال سعودي تسدد للقنصلية.

- يتقدم الشخص عبر الموقع الخاص بالإدراة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوة العاملة، ويدفع رسوم 20 جنيها، وتستغرق المدة الزمنية للطلب 21 يوما.

توقعات بفتح الطيران السعودي للعمالة المصرية المختلة الشهر المقبل

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني، عن أن هناك توقعات بفتح الطيران السعودي للعمالة المصرية المختلة الشهر المقبل وأنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودة الرحلات الجوية بين دولة مصر ودولة السعودية لشكلها الطبيعي، وذلك قبل جائحة كورونا، خاصة أن هناك قرار سعودي 100%؛ باستثناء كل التوقعات لموعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية، والتي تشير إلى أنه يكون نهاية الشهر الجاري.