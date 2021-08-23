بعقد عمل أو تأشيرة.. تفاصيل صرف منحة التأمينات لمدة سنة لابن المتوفى

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش، أو المؤمن عليه، يكون من حق ابنه الحصول على المعاش، بشرط ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، شرط ألا يكون عاملا لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين، حيث يتم قطع المعاش عند سن السادسة والعشرين، وتصرف منحة القطع لمدة عام كامل، عند بلوغه هذا السن، مشيرة إلى أن منحة القطع تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

وأكدت التأمينات، على أنه في حالة قطع معاش الابن، يتم صرف منحة لمرة واحدة فقط مع الالتزام بالشروط التالية:

- أن يكون مستحق المعاش.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

بلوغ سن الحادية والعشرين

وحددت التأمينات المستندات اللازمة لصرف منحة القطع عند بلوغ سن الحادية والعشرين:

- إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- إقرار بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع.

‌ بلوغ سن السادسة والعشرين

- إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع.

- في حالة التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة يقدم ما يلي:

- خطاب من جهة العمل حكومة أو عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

‌- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.

- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد. ‌

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين. ‌