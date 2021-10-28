مصرع طالبة صدمها قطار الصعيد أثناء عبورها شريط السكة الحديد بأسيوط

لقيت طالبة بكلية الحقوق مصرعها، اليوم، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور قرب مزلقان قرية «النزالي»، بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء عمر سويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة من القوة المعينة بمزلقان سكة حديد قرية «النزالي»، جنوب دائرة المركز بمصرع طالبة صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع فتاة تدعى «أسماء.ع.ف»، طالبة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط ومقيمة قرية النزالي دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز أنه حال محاولة الطالبة عبور شريط السكك الحديدية قرب مزلقان النزالي بالقوصية من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم بها قطار وتوفيت في الحال، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.