«مكرم»: وضع خطة مستقبلية للحد من الهجرة غير الشرعية ضمن «مراكب النجاة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه تم وضع خطة مستقبلية لمكافحة الهجرة الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وذلك للحد من الهجرة غير الآمنة التي يتعرض لها شباب القرى والمحافظات دون وعي ويتم انجرافهم للهلاك، لذلك تم إطلاق مبادرة مراكب النجاة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأكدت «مكرم» في تصريحات لـ «الوطن»، أن وزارة الهجرة تعمل على استكمال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 14 محافظة بواقع 5 قرى بكل محافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال إجراء الزيارات الميدانية والأنشطة المختلفة، وتم بدء عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال استقبال المشاركين لتأهيلهم وتوعية الشباب بدور المركز، وعلى رأسها عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت «مكرم»، أن التنسيق والإتفاق مع الوزارات المعنية لتوسيع دائرة التعاون دوليا سواء مع دول أومنظمات دولية خاصة تلك المهتمة بظاهرة الهجرة غير الشرعية وإمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية أوثلاثية لتنفيذ أهداف المبادرة.

رؤية وزارة الهجرة لتفعيل مبادرة «مراكب النجاة»

وكانت الوزيرة نبيلة مكرم قد أوضحت رؤية الوزارة في تفعيل مبادرة مراكب النجاة، وتتمثل في الآتي:

- توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تتضمن كافة الحقوق القانونية.

- توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص العمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت «مكرم»، أنها قامت بزيارة عدد من المحافظات للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، في 4 محافظات وهي الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا، كمرحلة أولى للمبادرة.

دور المصريين بالخارج في المبادرة

وأشادت «مكرم» بدور المصريين في الخارج لدعم مبادرة مراكب النجاة، حيث تم افتتاح المنطقة التجارية واللوجستية في الغربية، إحدى مشروعات رجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة لشباب منطقة الدلتا.

كما تم فتح باب المشاركة للمصريين بالخارج بمبادرة «مراكب النجاة» من خلال إعلامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال التعاون مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعرض الخريطة الاستثمارية على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب بهذه المحافظات.