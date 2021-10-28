غرفة المطاعم تتقدم بطلب رسمي لمد مواعيد الغلق حتى الـ3 فجرا

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تقدمت بطلب للوزارة للموافقة على مد مواعيد غلق المطاعم السياحية في الساعة الـ3 صباحا طوال العام، لافتا إلى أن وزارة السياحة رفعت هذا الطلب للجهات المعنية في الدولة للنظر في هذا الطلب ومدى توافقه مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن القرارات التنظيمية الأخرى مشفوعا برأي الوزارة من الناحية السياحية في هذا الخصوص.

مواعيد غلق المطاعم خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن» أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية حاليا ووفقا للعمل بمواعيد التوقيت الشتوي هو في الساعة الـ12 صباحا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فضلا عن أيام الإجازات الرسمية، لافتا إلى أن مواعيد غلق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو حاليا يحين في الـ3 فجرا، حيث أن طبيعة عمل تلك المنشآت تكون خلال ساعات المساء.

تقديم الشيشة ممنوع بالفنادق

وأوضح حسن أن كل الخدمات التي تقدمها المنشآت والمطاعم السياحية قبل جائحة كورونا عادت بالكامل عدا تقديم الشيشة الذي لا زال ممنوعا إلى الآن، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تجري جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، مشيرا إلى أن المنشآت التي تخالف تلك الإجراءات يتم توقيع عقوبات عليها تصل إلى الإغلاق مع توقيع عقوبة مالية فورية.

وأشار إلى أن قرار استقبال المنشآت والمطاعم السياحية لروادها ومرتاديها وفقا للسعة الاستيعابية القصوى لها سيسهم بشكل كبير في تحقيق المطاعم لإيرادات جيدة وتحقيق هامش ربح معقول يساعد تلك المنشآت على تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها منذ بدء جائحة كورونا فبراير من العام الماضي.