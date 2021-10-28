التضامن: معرض مشترك للأسر المنتجة بمصر والأردن فبراير المقبل

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم مصر لمعرض مشترك للأسر المنتجة في كلًا من مصر والأردن في فبراير 2022، مؤكدة أنه سيضم عارضين من الدوليتين في مجال المنتجات التراثية والبيئة، وذلك في إطار التسويق ودعم الفئات الأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديا.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي، لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، في الفترة من 24 حتى 25 أكتوبر، حيث عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعات ثنائية مع وزيرا التنمية الاجتماعية في الأردن والجزائر الشقيقتين.

تعزيز الحماية الاجتماعية لمواطني مصر والأردن

وناقشت القباج خلال اجتماعها مع أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أنشطة التعاون بين الوزارتين وجهود تعزيز الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين.

وقالت وزيرة التضامن، إن أكثر من مليون مصري يعملون بالأردن، حيث تم الاتفاق علي زيارة وفد أردني للقاهرة الشهر المقبل برئاسة وزير العمل الاردني وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستكمال المناقشات حيث نأمل في تطوير التعاون الثنائي في مجال الحماية الاجتماعية.

القباج: تحديث أنظمة الدعم النقدي والإعاقة

واستعرضت وزيرة التضامن مع الوزير الأردني آلية مراجعة وتحديث أنظمة الدعم النقدي والإعاقة والاستراتيجية الوطنية لرعاية الأسر البديلة وتجربة مصر والأردن في هذا المجال.

وكما نافشت، برامج الدعم سواء العيني أو النقدي المقدمة من قبل صندوق المعونة الوطني الأردني والتي من أهمها برامج دعم عمالة المياومة (اليومية) وبرامج تأهيلها وإعادة تدريبها علي المهن الأكثر طلبا لدمجها في سوق العمل، والاطلاع علي التجربة الأردنية في رعاية الأمومة مثل تجربة تأمين الأمومة وبرامج الرعاية الاجتماعية للأم بعد انتهاء فترة الوضع، وكذلك دعم دور الحضانة سواء من خلال دعم التكلفة المالية التي تدفعها الأم لوضع أبنائها في تلك الدور أو ما يتعلق بدعم مصروفات تشغيل هذه الدور نفسها.

مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولي بالرعاية

كما اجتمعت القباج مع كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، حيث استعرضت مواجهة تداعيات جائحة كورونا، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي.

كما استعرضت الوزيرة، تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولي بالرعاية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية المطلقات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم العيني والنقدي للأسر الفقيرة، وآليات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإسكان للفئات غير القادرة، وتجربة الجزائر في رقمنة البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين، وصندوق دعم البناء الريفي، وآلية ربط مستفيدي برامج الدعم النقدي بالسجل الوطني.

ووجهت القباج دعوة للوزيرة الجزائرية، لزيارة مصر في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل لاستكمال المناقشات حيث تم الاتفاق علي إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذه المجالات.