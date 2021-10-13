جامع: معرض تراثنا يعد تجربة رائدة وناجحة في تسويق المنتجات التراثية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقوم بشكل مستمر بتطوير الخدمات التي يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم هذا القطاع وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية الضرورية ومساعدة أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم ورفع كفاءتها لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ما يمكن هذا القطاع من القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.

جامع: معرض تراثنا تجربة رائدة وناجحة

وأضافت «جامع» أن معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالي للمنتجات الحرفية واليدوية يعد تجربة رائدة وناجحة في تسويق المنتجات التراثية بشكل مختلف حيث يتضمن عدة فعاليات من أهمها عرض الأزياء الذى نظمه الجهاز بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والحرفي لمصممي الأزياء التراثية والاستفادة من منتجاتهم في تقديم أزياء عصرية تصلح للتسويق الداخلي والخارجي.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأضافت نيفين جامع أن الجهاز حريص على تقديم مختلف الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال وحدة تطوير الأعمال بمعرض تراثنا والتي توفر لهم العديد من الخدمات التسويقية كتصميم العلامة التجارية «الشعار» ومساعدتهم على عمل مواقع إليكترونية وتسويق منتجاتهم إلكترونيا وتقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج ليتناسب مع الروح المعاصرة والاحتياجات المعتادة للمستهلكين.

وجدير بالذكر أن الجهاز قام بتنظيم عرض أزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري لعدد من المصممات في مجال الأزياء والإكسسوارات التراثية المشاركات في المعرض وقد تضمن العرض عدد من التصميمات الجديدة للأزياء التراثية المشغولة يدويا والمستوحاة من الثقافات المصرية المتنوعة والثرية، كأزياء التللي والسيناوي، وذلك من عدد من محافظات الجمهورية من بينها المحافظات الحدودية؛ سيناء والأقصر والوادي الجديد.