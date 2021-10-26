9 مهام للجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات.. تعرف عليها

رفعت وزارة التضامن الاجتماعى، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الطقس أو هطول أمطار وسيول متوقعة، مع اقتراب فصل الشتاء، كما قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث، حيث تم التنسيق مع لجان الإغاثة على مستوى الجمهورية استعدادا لأي طارئ.

مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن

وأشارت «التضامن»، فى تقرير لها، أن لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات، تقوم بالعديد من المهام تتمثل فيما يلى:

- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها.

- حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها.

- تقديم أماكن إقامة بديلة مؤمَّنة مع توفير مهمات الإقامة.

- تقديم الدعم السريع للأطفال والنساء.

- التواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة في عمليات الإغاثة لتجميع الجهود تحت مظلة واحدة.

- عمل أبحاث ميدانية.

- صرف مساعدات عاجلة للأسر المتضررة.

- صرف مصروفات يومية لحين جمع الأوراق الثبوتية ومحاضر الشرطة.

- الانتهاء من عمليات الحصر لتقدير حجم التعويضات وصرفها للأسر المضارة.

صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، على موقعها الرسمى، أنه يتم ​صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسر أو الأفراد، لحوادث مثل «الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق»، حيث تصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.

شروط الحصول على مساعدات الكوارث

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على مساعدات الكوارث تتمثل فيما يلي:

شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.​

بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.