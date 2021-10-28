محمد قماح: «مهرجان إخواتي معلق معايا.. ومينفعش نتجاهل جمهور المهرجانات»

قال الفنان محمد قماح، إنه يتقن أكثر من لون غنائي، حيث يجيد التوزيع والتلحين، كما بدأ يستخدم مساحات مختلفة في صوته: «قولت أجرب أغني بالقرار زي ما حصل في أغنية انتي واحدة elegant، وكنت عاوز أقول للبنت عامةً إن مش كل حاجة الفلوس، بس بطريقة لطيفة، وفكرة الأغنية إني مش ملياردير عشان أحقق لك كل أحلامك».

سر نجاح انتي واحدة ELEGANT

وأضاف قماح، خلال حواره عبر شاشة «dmc»، أن الأغنية حققت نجاحا كبيرا لأنها تعبر عن السهل الممتنع إذ أنها جديدة على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، وهو ما سهّل حفظها على الجمهور: «الناس حابة تسمع كلام جديد ومزيكا جديدة وقربت على قدر المستطاع من وجهة نظر الشباب».

مقدرش أغير الذوق العام لوحدي

وتابع: «مقدرش أغير الذوق العام لوحدي، ولازم يبقى في خطة، وبالنسبة لمطربي المهرجانات ممكن أعمل ديو معاهم لو في قضية أو فكرة معينة على حسب نوع المزيكا، لكن مش هغني نفس الاستايل، وممكن نعمل mixing بين الألوان الغنائية».

دفاع عن المهرجانات

وأكد، أن مطربي المهرجانات يعبرون عن قطاع من الجمهور وبالتالي لا يمكن تجاهل وإنكار هذه الشريحة من الجمهور: «بحب أسمع المزيكا بتاعتهم، ومهرجان إخواتي أكتر أغنية معلقة معايا».

أهمية الجمل اللحنية

وأدى قماح، مقطعا من أغنية «دورك جاي» لويجز على طريقته الخاصة، مشيرًا إلى أنه يحب أداء بعض الجمل اللحنية في هذا النوع من الألوان الغنائية: «اللحن أول حاجة بتعلم مع الناس، ممكن ناس متتكلمش نفس اللغة لكن بتفهم الأغنية، وأغنية انتي واحدة elegant وصلت للعالمية لنفس السبب».