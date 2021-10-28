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محمد قماح: «مراتي لا تنزعج من المعجبات وبتصورني معاهم»

محمد قماح يكشف تفاصيل إصابته بورم وكلمات أغنية «ويلي» مع حميد الشاعري

كتب:

شريف سليمان
05:16 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
الفنان محمد قماح

الفنان محمد قماح

أكد الفنان محمد قماح، أن إصابته بورم في المخ، تسببت في ابتعاده عن الفن، موضحًا: «الورم شبه اختفى، وعملت عملية عشان توقفه، وبتابع وبإذن الله ميظهرش تاني، وصحتي كويسة، والدنيا بقت تمام ومش بتقف على حاجة».

التعاون مع حميد الشاعري

وحول تعاونه مع الفنان حميد الشاعري، أوضح قماح خلال حواره عبر شاشة «dmc»، أن العلاقة التي تربطهما تتجاوز حدود الفن إلى الزيارات الأسرية: «نتعامل بمحبة، وتعاوننا في أغنية ويلي، ونتعاون من أجل إصدار أغنية أخرى، وستكون شبه رأي، وكلامها من نوع شعر الجناس».

ومن كلمات الأغنية: «ويلي.. يا سنيني يا عودي.. واحشني تاني لعب العيال.. واخداني الدنيا في كل مكان شقلبة كده من غير داعي.. عايزة تغمي لي عينيا وتكتف لي دراعي.. وأنا واخد على الحرية.. طب أحرك رجلي شوية.. نفسي أفتح صدري يا ناس في الهوا.. وافتح كاسيت العربية.. نفسي أرجع تاني إن شاء الله ثواني لأيام الكلية وأضحك مع ده ومع ديّ.. فين أيام عمرو وياسر وأحمد هنا ولا مسافر.. وحشوني أصحابي وصورة في كتابي أنا عمال فيه بذاكر».

وحول حياته الشخصية، لفت إلى أن زوجته لا تنزعج من معجباته، عندما يطلب التصوير معه: «عمرها ما اتضايقت، ده هي اللي بتصورني، ومعندهاش الحتة دي خالص».

مستعد لخوض تجربة التمثيل

وأشار، إلى أن التعاون مع المطربين الأخرين في التلحين والتوزيع لا يؤثر عليه كمغني: «أحب الفن بشكل عام، ومش دماغي إني أكون مطرب بس، ولو جات لي حاجة حلوة همثل».

لا يحب الطبخ

وأكد، أنه لا يتقن الطبخ، لكنه يحب عمل الحلويات والوجبات السريعة مثل الوافل والكريب: «كان حلمي إبقى طيار، ومكنش في دماغي أبقى مطرب».

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