حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 29-10-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار غدا الجمعة الموافق 29 أكتوبر، وفق بيان الهيئة الصادر منذ قليل، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون الطقس لطيفا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ بالدقهلية، دمياط، بورسعيد»، وتكون الأمطار على تلك المناطق على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و50% تقريبا.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20 % تقريبا، ومن المتوقع أيضا سقوط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 20

مطروح 28 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 29 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 20

الفيوم 33 16

بني سويف 33 16

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 16

قنا 34 17

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 29 20