الأرصاد: عدم استقرار في الطقس وأمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات

قالت منار غانم متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بما يتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات على الأنحاء كافة، حيث يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد ومائلًا للحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد خلال ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، لكن مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين نهى درويش ومحمود السعيد، أن بداية الأسبوع المقبل سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وستزيد فيها كميات الأمطار وستكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى وبعض مناطق الوجه البحري.

أمطار خفيفة اليوم

وتابعت متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون لطيفا في أول ساعات الليل، ومن مائل للبرودة إلى بارد في الساعات المتأخرة منه وفي الصباح الباكر.

وأشارت غانم، إلى أن اليوم قد يشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية للبلاد مثل مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، بالإضافة إلى بعض مناطق الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة، وبعض مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

استمرار الشبورة المائية

وأوضحت غانم، استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وهو ما يستوجب القيادة بهدوء تام واتباع تعليمات المرور.