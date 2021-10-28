حالة الطقس اليوم 28-10-2021.. أمطار رعدية على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، طقس حار أثناء ساعات النهار، مائل للحرارة على السواحل الغربية، فيما يكون لطيف ليلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي أثناء ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء هيئة الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر اليوم عن الهيئة، إن مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين»، تتعرض لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسرعان ما تتلاشى في الثامنة صباحًا مع سطوع أشعة الشمس، وتكون غير مؤثرة على حركة المرور والطرق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 19

السلوم 26 14

سيوة 28 17

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 32 18

نخل 28 10

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 34 16

بني سويف 34 16

المنيا 35 17

أسيوط 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 17

الأقصر 36 17

أسوان 36 19

إدفو 36 19

أبو سمبل 36 19

الوادي الجديد 37 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19