حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 28-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وكشف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، عن توقعاتهم بتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 19

السلوم 26 14

سيوة 28 17

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 32 18

نخل 28 10

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 34 16

بني سويف 34 16

المنيا 35 17

أسيوط 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 17

الأقصر 36 17

أسوان 36 19

إدفو 36 19

أبو سمبل 36 19

الوادي الجديد 37 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19