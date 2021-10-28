سلمان خان يُهنئ أهان شيتي نجل صديقه على إصدار فيلمه «Tadap»

هنأ الفنان الهندي سلمان خان، زميله الفنان الهندي، أهان شيتي، نجل الفنان سونيل شيتي، على إصدار برومو فيلمه القادم «Tadap»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معبرًا عن سعادته الغامرة وحماسه بإطلاق الفيلم.

سلمان خان يهنئ أهان شيتي على فيلم «Tadap»

وشارك النجم الهندي الشهير، سلمان خان، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، هنأ فيه النجم الشاب أهان شيتي، نجل الفنان الهندي سونيل شيتي، على إصدار البرومو الترويجي لفيلمه الجديد «ساجيد»، معلقا: «أنا سعيد للغاية يا أهان لرؤية البرومو الخاص بفيلمك، أتمنى لك كل التوفيق لـTadap، أحببته».

فيلم «Tadap» أول تجربة لـ أهان شيتي في عالم بوليوود

ويُعد فيلم «Tadap»، أول تجربة للنجم الهندي أهان شيتي، في عالم بوليوود، ويجسد دور البطولة بجانب أهان، كل من: النجمة الهندية الشابة تارا سوتاريا، والنجم الهندي الكبير سونيل شيتي، وسواتي كابور، من إخراج وإنتاج، ميلان لوثريا، ويشارك في الإنتاج أيضا ساجيد ناديادوالا، وفوكس ستار استديوز، ويصنف الفيلم درامي رومانسي، ومن المقرر إصداره بدور السينما الهندية يوم 3 ديسمبر 2021.

سلمان خان الداعم الأكبر لأبناء سونيل شيتي

ودعم النجم الهندي الشهير سلمان خان، الابنة الأخرى لسونيل شيتي، الفنانة الشابة آثيا شيتي، حيث انتج لها فيلمها الأول «توم هاري هيرو»، مع النجم الشاب سوراج أنشولي، وقام بغناء الأغنية الرئيسية بالفيلم أيضا، وحقق الفيلم إيرادات عالية وحقق نجاحا كبيرًا، وبالرغم من رفض سونيل شيتي لدعم ابنته لدخول لعالم بوليوود، إلا أن سلمان خان قام بدعمها إيمانًا منه بموهبتها، بجانب نجل صديقه الآخر سوراج انشولي.

دعم سلمان خان لـ أبناء نجوم بوليوود

ويعرف عن سلمان خان، دعمه لأبناء أصدقائه، حيث إنه دائمًا وأبدًا ما يدعمهم بكل ما يحتاجونه، فقد ساعد النجمة الهندية سوناكشي سينها، بفقدان وزنها ودخولها الى عالم بوليوود، بجانب مساندته أيضا لـ أرجون كابور في رحلة فقدان السمنة وتأهيله الجسدي، فضلًا عن مساهمته مع ريتك روشان في بداياته، و انتاج فيلم «توم هاري هيرو»، والمجازفة بـ نجوم جدد لدعم موهبتهم.