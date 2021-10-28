إصابة سيدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببولاق الدكرور.. الحيطان وقعت

أُصيبت سيدة بحروق متفرقة في جسدها، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنزلها في بولاق الدكرور، كما تسبب الانفجار في سقوط حوائط الطابق الأول من المنزل، المكون من طابقين، والمطل على شارع بحارة سليمان هريدي في منطقة زنين.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الانفجار تسبب في سقوط جزء من جدار بإحدى غرف العقار المجاور، وانتقلت قوة أمنية بقيادة اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل.