حادث الطريق الأوسطي: انفجار إطار التريلا يودي بحياة 19 شخصا

كشفت التحقيقات والتحريات التي جرت حول حادث الطريق الأوسطي، والذي وقع اليوم، وأودى بحياة 19 شخصا، أن سيارة النقل هي المتسببة في الحادث، بعد انحرافها عن مسارها، وتم نقل الضحايا إلى ثلاجات المستشفيات القريبة من مكان الحادث؛ تمهيدا للتعرف عليهم، وتعميم نشرة بأسمائهم؛ لإعلام ذويهم واستلامهم، بعد تصريح جهات التحقيق بالدفن.

حادث الطريق الأوسطي

كانت الأمور طبيعية أعلى الطريق الدائري الأوسطي، قبل وقوع حادث الطريق الأوسطي، والذي فتح شلالا من الدماء أعلى الطريق، وأسفرت التحقيقات والتحريات الأولية، أن السيارة النقل كانت تسير بسرعة زائدة، وفجأة انفجر الإطار، ما تسبب في فقدان سائقها السيطرة عليها.

السيارة تعبر الاتجاه الآخر

وكشفت التحقيقات أن سيارة النقل الثقيل انحرفت عن مسارها وعبرت إلى الاتجاه الآخر بشكل مفاجئ، واصطدمت بسيارة ميكروباص تحمل ركابا كانت متجهة إلى طريق الفيوم، ما أسفر عن وفاة جميع ركاب الميكروباص، وكذا سائق السيارة النقل، وأكد مصدر مطلع أن جميع ضحايا الحادث ماتوا، وعددهم 19 شخصا، كما تسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية على الطريق الأوسطي.

تحرك عاجل من المرور

وفور تلقي غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات المرورية بوقوع الحادث، وما أسفر عنه من ضحايا، تم الدفع بأوناش تابعة للمرور إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بخدمات إضافية إلى هناك، لرفع آثار الحادث وتحييده عن نهر الطريق، لإعادة تسيير الطريق مجددا، فضلا عن جمع هويات المتوفين للتعرف على هويتهم، وإخطار أقسام الشرطة التابعين لها.

جهات التحقيق

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وتم إجراءات المعاينة الأولية هناك، وحصر جثث المتوفين، ونقلها إلى مشارح المستشفيات القريبة من المكان، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، للوقوف على كل ملابسات الحادث الأليم.