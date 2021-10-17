تفاصيل مصرع شخص وإصابة 2 في انفجار أسطوانة أكسجين في الدقهلية

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، اليوم، إثر انفجار أسطوانة أكسجين في قرية المنيل التابعة لمركز شرطة الستاموني، مما تسبب في مصرع العامل في الحال، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإسعاف من إنقاذ شخصين آخرين ونقلتهما سيارة إلى مستشفى الأزهر في دمياط لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني بانفجار أسطوانة أكسجين

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة، بانفجار أسطوانة أكسجين في قرية المنيل التابعة لدائرة المركزة.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وقوة من مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد شومان رئيس مباحث مركز الستاموني، إلى مكان الحادث، وتمكنوا من السيطرة على الانفجار، وتبين مصرع عامل، وإصابة شخصين آخرين وجرى نقلهما إلى مستشفى جامعة الأزهر فرع دمياط لتلقي العلاج اللازم.

شهود عيان يروون تفاصيل انفجار أسطوانة أكسجين

وأكد شهود العيان أن الحادث نتج عنه إصابة إبراهيم البدوي صاحب الورشة ووفاة قائد السيارة التي كانت تحمل أسطوانات الأكسجين، علاوة على إصابة شخص آخر.

وأوضح الشهود أن إحدى السيارات نصف النقل تحمل كميات من أسطوانات الأكسجين، وتتولى توزيعها على الورش الصناعية في دائرة مركز الستاموني، وأثناء سحب مساعد السائق أسطوانة من السيارة انفجرت به مما تسببت في إحداث إصابات خطيرة به وتوفي على الفور.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستخراج تصريح الدفن للمتوفى.