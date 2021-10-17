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مصرع وإصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة أكسجين بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
04:52 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
نقل جثة متوفى - أرشيفية

نقل جثة متوفى - أرشيفية

لقي سائق سيارة توزيع أسطوانات أكسجين، اليوم، مصرعه، وأُصيب آخران، نتيجة انفجار أسطوانة أكسجين أمام إحدى الورش الكائنة بمركز ستامون في الدقهلية. 

تفاصيل انفجار أسطوانة الأكسجين

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال إنزال سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة محملة بـ 20 أسطوانة لتوزيعها، أسطوانة أمام الورشة المشار إليها انفجرت، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة وإصابة مرافقه ومالك الورشة.

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