تفاصيل مسلسل «Kulüp» لـ باريش أردوتش على «نتفليكس»: مكون من 8 حلقات

تصدر اسم الفنان الشهير باريش أردوتش، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما نشرت شركة «نتفليكس»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرة «تويتر»، الفيديو الدعائي الأول لمسلسه الجديد «Kulüp»، الذي استطاع تحقيق مشاهدات عالية منذ طرحه، كما أصبح المتابعون يتساءلون عن موعد عرضه، وعن شخصية «باريش»، الجديدة به.

وفي السطور التالية يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مسلسل «Kulüp».

أعلنت شبكة «نتفليكس»، عن موعد عرض مسلسل «Kulüp»، لـ باريش اردوتش، الذي سيكون في 5 نوفمبر المقبل، كما سيضم هذا العمل عددا كبيرا من نجوم تركيا، فمنهم: جوكشي بهادر، صالح بادمجي، سيريناي ساريكايا، فرات تانيس، ميتين اكدولجير، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل «Kulüp» يتكون من 8 حلقات فقط

يتكون مسلسل «Kulüp»، من 8 حلقات فقط، الذي يُعد من تصوير وإنتاج «O3 Medya»، وإخراج زينب غوناي، وسيرين يوجي، وتمت كتابة السيناريو بواسطة كلاً من: رنا دينزير، سيركان يوروك، أيشان بولوت.

وظهر الفيديو الدعائي الأول لمسلسل «Kulüp»، أن المسلسل يتم تصويرة في الخمسينات من القرن الماضي، في اسطنبول، وتدور به العديد من أحداث الأكشن والاثارة والغموض.

قصة مسلسل «Kulüp» تدور في إطار الأكشن والدراما

وتدور قصة مسلسل «Kulüp»، حول حياة سيدة تُدعى «ماتيلدا» حُكم عليها سابقا، وعملت في الملهى الليلي الثوري، ولم تكن ابنتها راتشيل لديها علم بوجودها حتى يوم إطلاق سراحها من السجن.

وعلى الجانب الآخر، ستحاول ماتيلدا، تحسين علاقتها بابنتها «راشيل»، وإبعادها عن الوسيم المضطرب «عصمت»، سواق التاكسي، الذي يقوم بأداء دوره هو «باريش أردوتش»، كما سيأخذ النادي روحاً جديدة وأحداثاً شيقة بخروج «ماتيلدا»، من السجن.