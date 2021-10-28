«المخابز»: ارتفاع الدقيق عالميا تضغط على أسعار الخبز السياحي

شهدت أسعار الدقيق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤثر بطبيعة الأمر على الأسعار المحلية، خاصة أن مصر تستورد كميات من القمح والدقيق لتلبية احتياجات السوق المحلي.

أسعار الدقيق في السوق المحلي

واستقرت أسعار الدقيق في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم ومنذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفعت أسعار دقيق الردة الذي يدخل في منتجات الردة.

ويتراوح سعر كيلو الدقيق الفاخر في السوق المصري من 10 جنيهات للكيلو «السائب» حتى 13 جنيها لإنتاج الشركات.

ارتفاع أسعار الدقيق عالمياً

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا عالميا ملحوظا، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد من السلع التي لا تخضع للتسعير الجبري من قبل وزارة التموين.

وأضاف «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا من الدقيق مطروح للتداول، ولا يدخل ضمن أنواع الدقيق المسعرة والتي تخضع للتسعير الجبري مثل دقيق العيش البلدي، والذي يخضع لتسعير خاص تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولا يمكن تداوله في الأسواق.

«حماد»: ارتباط أسعار الدقيق المحلية بالسوق العالمية

وأشار رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، إلى أنه بربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية للدقيق، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر الدقيق الذي تستخدمه المخابز «الإفرنجية» أو السياحية، والتي تقوم بصنع الخبز السياحي ويتم شراؤه خارج منظومة الخبز من خلال مخابز خاصة به.

شعبة المخابز: لا دخل لأصحاب المخابز بارتفاع أسعار الدقيق

وأوضح «حماد»، أنه من الممكن أن ترتفع أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة، وهذا بسبب أسعار الدقيق العالمية، وهي أمور ترتبط بالبورصات العالمية وليس لدخل أصحاب المخابز شأن بها.