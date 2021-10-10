«شعبة المخابز»: لا زيادة في سعر رغيف الفينو مع عودة المدارس

شهدت أسعار رغيف الفينو والمعجنات استقرارا اليوم الأحد، تزامنا مع بدء الدراسة في جميع المحافظات، حيث تراوح سعره بين 50 قرشا وجنيهن للرغيف الواحد.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في غرفة تجارة القاهرة، لـ«الوطن»، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيه تشهد اختلافا في المخابز الأفرنجية نتيجة اختلاف الوزن، الذي يترواح بين 35 و40 جراما في رغيف الفينو.

إلزام المخابر الأفرنجية باستخدام دقيق 73%

وأضاف أن وزارة التموين لا تلزم المخابز الأفرنجية بوزن معين لرغيف الفينو لكونه حرا، بينما هناك تحديد أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، مع منع استخدام دقيق 82%، والمعروف بالدقيق المدعم والذي يستخدم في رغيف الخبز البلدي.

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن سعر رغيف الفينو والشامي حجم كبير جنيها واحدا، والفينو من 50 إلى 200 قرش، و«البتي بان» بـ100 قرش، والكايزر بجنيه وجنيه ونصف الجنيه، والفطيرة الكبيرة تباع بسعر يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

«التموين» تدعو المخابز الأفرنجي لإعلان الأسعار

وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، إن وزارة التموين وحماية المستهلك وقبيل العودة للمدارس، قد وجهت تعليمات إلى المخابز السياحية والأفرنجية على مستوى الجمهورية، قبيل دخول المدارس، بضرورة الإعلان عن سعر بيع المنتجات، والتأني في اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة سعر رغيف الفينو اللازم لسندوتش المدرسة، مؤكدا أن عدد كبير من المخابز الأفرنجي لم تحرك أسعار المخبوزات بالرغم من ارتفاع أسعار الأقماح والدقيق، وهو ما يبدد مخاوف تأثر الفيو بالأسعار الجديدة.

وأضاف رئيس شعبة المخابز، أنه يجب على جميع المخابز السياحية والأفرنجية، بما فيها المخابز البلدية المدعمة، الإعلان عن سعر بيع المنتجات المعروضة للمستهلكين، وذلك في مكان بارز وواضح للمستهلك، وفقا لقرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017، الخاص بكتابة الأسعار على السلع.

وتابع أن جهاز حماية المستهلك أصدر تعليمات للمخابز الأفرنجي والسياحية، وتم توزيعها على أصحاب المخابز بمحافظات مصر، لضبط الأسواق وحماية المستهلك وفقا للقانون رقم 181 لسنة 2018.

يذكر أن عدد المخابز السياحية والأفرنجية تقارب 34 ألفا على مستوى الجمهورية.