لجنة من «التموين» لحصر غرامات المخابز قبل تطبيق عقوبة نقص حصة الدقيق

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شكّل لجنة لحصر غرامات المخابز البلدية التي لم تسدد مديونياتها ولم تدفع الغرامات الموقعة عليها، تمهيدا لبدء تنفيذ العقوبة على المخابز، وتحديدا تلك التي سددت أقل من 55% من إجمالي الغرامات الموقعة عليها.

اللجنة تبدأ حصر مخالفات المخابز البلدية في المحافظات

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ لجنة حصر غرامات المخابز بدأت منذ فترة التفتيش على مديريات التموين في المحافظات، لحصر مخالفات المخابز البلدية لكل محافظة على حدة.

تخفيض حصة الدقيق للمخبز تدريجيا عقوبة عدم سداد الغرامات المستحقة عليه

وأوضحت المصادر، أنّ عقوبة المخابز البلدية التي لم تسدد الغرامات الموقعة عليها، تتلخص في بدء تخفيض حصة الدقيق المخصصة للمخبز تدريجيا على مدار 5 أشهر متتالية.

وأكدت المصادر، أنّه بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة بخفض حصة الدقيق تدريجيا وهي 5 أشهر، سيتم وقف حصة الدقيق نهائيا للمخبز حتى تمام السداد والتسوية، موضحة أنّه عقبل الانتهاء من حصر جميع المخابز البلدية التي لم تسدد الغرامات الموقعة عليها، سيتم إخبارها بضرورة التسوية وسداد ما تبقى من غرامات تجنبا لتخفيض حصة الخبز التي تصرف لهم.

نص خطاب الوزارة المديريات بشأن غرامات المخابز البلدية والعقوبة

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات، لإنذار المخابز البلدية التي لم تسدد غرامات المحاضر الموقعة عليها، حيث جاء نص خطاب الوزارة - الذي حصلت «الوطن» على صورة منه كالتالي: «بالإشارة إلى المذكرة المعروضة على الوزير والواردة برقم 17177 لسنة 2021 بشأن ما أفادت به مديريات التموين، بشأن اجمالي المبالغ المالية المستحقة على المخابز البلدية والمسدد منها والمتبقي وذلك منذ بداية تطبيق المنظومة وحتى شهر يونيو 2021 طبقا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2021 على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة، والمؤشر عليها الوزير بتوجيه إنذار للمخابز في المحافظات الأقل من 55%، وحال عدم التسوية يتم إيقاف الحصة تدريجيا على مدى 5 أشهر».