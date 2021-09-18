هل يتضرر المواطن من عقوبة «التموين» للمخابز بتحفيض حصة الدقيق؟

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عقوبة نقص حصة الدقيق تدريجيا على مدار 5 أشهر لكل المخابز البلدية التي لم تسدد إجمالي الغرامات والمديونيات المستحقة عليها والتي سددت أقل من 55% من إجمالي المستحقات المتوجب عليها دفعها، وذلك بمخاطبة مديريات التموين بالمحافظات ببدء توجيه إنذار للمخابز قبل تنفيذ العقوبة.

أكدت مصادر مطلعة بالوزارة، عدم تضرر المواطن من خفض حصة الدقيق للمخبز، خاصة مع وجود بعض التخوفات من تخفيض ما يحصل عليه المواطن يوميا من عدد الأرغفة التي تباع على بطاقة الدعم التمويني، مع بدء تنفيذ قرار الوزارة بتخفيض حصة الدقيق للمخبز.

هل يتضرر المواطن من عقوبة تخفيض حصة الدقيق؟

أكد أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أن المواطن لن يتضرر من العقوبة المقرر توقيعها من الوزارة على المخابز التي لم تسدد قيمة الغرامات الموقعة عليها، مشيرا إلى أن كل منطقة يتواجد بها أكثر من مخبز وأن المواطن له الحق في صرف الخبز من أي مخبز على مستوى المحافظة الصادر منها بطاقته التموينية.

دور شركة المصريين لتوزيع الخبز في الأزمات

وقال الرفاعي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن شركة المصريين لتوزيع الخبز تقوم في الأزمات بتخصيص سيارات تجوب الشوارع لبيع الخبز للمواطنين من خلال البطاقة التموينية أيضا، منوها إلى أنه خلال بداية جائحة كورونا في مارس 2020 ومع توقف عدد كبير من المخابز عن العمل قامت الشركة بتخصيص عدد هائل من السيارات تجولت في نطاق الجمهورية لتوزيع الخبز للمواطنين وعدم التضرر من غلق المخابز.

حرية المواطن في شراء الخبز من أي مخبز يتبع لمحافظته

وأشار، أن كل منطقة يتواجد فيها أكثر من مخبز، وللمواطن الحرية في شراء الخبز من المخبز الذي يرغب فيه طالما أنه يقع في نطاق محافظته الصادر منها البطاقة التموينية.

وكشف، أنه متوقع أن تقوم الوزارة بإيقاف حصة الدقيق للمخابز نهائيا حال عدم إلتزامها بسداد قيمة المديوينات المستحقة عليها على مدار 5 أشهر.