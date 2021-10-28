نغم صالح تنتهي من تسجيل أغنية فيلم «الباب الأخضر» لـ إياد نصار

تخوض المطربة نغم صالح، تجربة غنائية جديدة، إذ تتعاون مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، في فيلمه «الباب الأخضر»، والذي سيُطرح خلال الفترة المُقبلة، في دور العرض المصرية وكذلك بعض الدول العربية.

الأغنية تمزج بين التراث الصعيدي والفلكلور الغجري

وتعاقدت الشركة المُنتجة لفيلم الباب الأخضر، مع المطربة نغم صالح، لتقديم الأغنية الرسمية للفيلم، والتي تحمل اسم «ماما»، حيث انتهت من تسجيلها مؤخرًا، حيث تُقدم من خلالها تجربة غنائية تمزج بين روح التراث الصعيدي والأداء الغنائي المستوحى من الفلكلور الغجري مع لمسات من إيقاعات الراب العصرية.

الأغنية من كلمات الشاعر مؤمن إبراهيم

أغنية «ماما»، من غناء نغم صالح، وهي من كلمات الشاعر مؤمن إبراهيم ونغم، ومن توزيع تاكي، مغني فرقة إم تي إم.

وتعد الأغنية الجديدة «ماما» - بشد الميم، بمثابة انطلاقة فنية مختلفة تماما لنغم صالح، التي تخوض غمار عالم موسيقى الراب لأول مرة، بمشروع ألبوم غنائي يمزج بين أدائها الغنائي الطربي مع إيقاعات التراب ميوزيك العصرية، كما تخوض خلال الفيلم أولى تجاربها الرسمية في عالم السينما كممثلة.

أبطال فيلم الباب الأخضر لـ إياد نصار

فيلم الباب الأخضر من بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.سامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.

نغم صالح.. رحلة فنية ممتدة منذ أكثر من 8 سنوات

ونغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 8 سنوات، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة «الأندرجراوند»، حتى دخلت مرحلة احترافية تزامنا مع ظهور أشهر أغنياتها «عاملة نفسي نايمة» و«بقينا خايفين»، هذا بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام.