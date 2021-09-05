عابد عناني يكشف تفاصيل شخصيته في «الباب الأخضر» لـ أسامة أنور عكاشة

كشف الفنان عابد عناني، تفاصيل مشاركته في فيلم «الباب الأخضر» للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، قائلًا: «تلقيت عرضًا من قِبل المخرج رؤوف عبدالعزيز، خلال تصوير مسلسل الطاووس، وقال لي إنّ هناك مشروعًا سينمائيًا جديدًا من رائعة أسامة أنور عكاشة، قد كتبه قبل رحيله».

وأضاف عابد عناني، لـ«الوطن»، «قريت الدور المُرشح له، ووافقت على الفور، فالتأكيد لم أكن في حاجة للقراءة بشرط الموافقة، لاسيما وأنّ النص إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة»، مُعربًا عن سعادته البالغة لتعاونه مع مخرج مثل رؤوف عبدالعزيز، مبررًا ذلك بقوله «مخرج بيقدر جدًا قيمة الإنتاج، والتحضير الكويس، فنيًا اشتغل بروفات على كل الأقسام بداية من الملابس والديكور والأزياء والقراءة والتمثيل والتدريبات والصوت.. كان فيه ورش حقيقية قبل انطلاق التصوير».

وقال عابد عناني، «لم أكن أتخيل أن أشارك في عمل جديد لـ أسامة أنور عكاشة»، متابعًا «معايا كاست ممثلين متميزين ومهمين أوي».

وكشف عابد عناني، عن طبيعة شخصيته التي يُجسدها في فيلم «الباب الأخضر»، قائلًا «بعمل شخصية جلال، شاب يعيش في الأرياف، تجمعه علاقة صداقة مع شخصية أحمد أبو اليزيد، لكن ستحدث خيانة بينهما، لتتطور الأحداث فيما بينهما».

وأضاف أنّه سيظهر في ثلاثة مشاهد فقط، مؤكدًا: «عندي يومين تصوير بس، لكن عملت بروفات للشخصية أكثر من 15 مرة تقريبًا».

فيلم الباب الأخضر من بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.