«مستريح قليوب» يستولي على 8 ملايين جنيه بزعم تجارة الأدوية ويفر هاربا

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من جهودها لضبط «مستريح» جديد، متهم بالقيام بالنصب على أهالي قرية «سنديون»، بدائرة مركز قليوب، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية، بمبالغ إجمالية بلغت حوالي 8 ملايين جنيه.

بلاغ بتعرض بعض المواطنين للنصب من مستريح جديد بقليوب

تلقى اللواء محسن شعبان، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بتلقيه عدة بلاغات من أشخاص بقرية «سنديون»، دائرة المركز، بتضررهم من المتهم «تامر م. ع. ع.»، بالنصب عليهم، وتحصل منهم على مبالغ مالية، تصل إلى 8 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة الأدوية، مقابل أرباح متفق عليها، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي، وكشفت التحريات عن أن المتهم اختفى فجأة من القرية، وأن زوجته وأطفاله مازالوا يقيمون بها.

تحريات المباحث: المتهم استولى على 8 ملايين جنيه ثم اختفى فجأة

وتبين من التحريات، أن المتهم قام بالنصب والاستيلاء على العديد من أهالي قريته وأحد أقاربه، وأن إجمالي المبالغ المستولى عليها من ضحاياه تتخطى 8 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف تلك الأموال فى تجارة الأدوية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترة زمنية قصيرة، ثم توقف عن السداد، وترك القرية واختفى منذ أيام بشكل مفاجئ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.