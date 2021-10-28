فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر غدا: «فرصة أخيرة لـ3 أيام»

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه حرصًا من الجامعة على مصلحة طلابها المستجدين، وتحقيقًا لرغباتهم تقرر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م وفق القواعد المنظمة لذلك بدءًا من صباح غد الجمعة الموافق ٢٩ من أكتوبر حتى مساء يوم الأحد الموافق ٣١ من أكتوبر ٢٠٢١م.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه لا يمكن التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قدرات، مضيفًا أن التحويل يكون من خلال الموقع الإلكتروني.. من هنا .

خطوات التقديم للتحويل بين كليات الأزهر

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والمتقدمين بأوراقهم في مكتب التنسيق للالتحاق بكليات جامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) والراغبين في التحويل من الكلية المرشح لها إلى كلية أخرى يرغب في الالتحاق بها وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال الرابط الأعلىاختيار أيقونة تنسيق الأزهر.النقر على طلبات التحويل بين الكليات.كتابة بيانات الراغب في التحويل.كتابة اسم الكلية المرشح لها.كتابة اسم الكلية الراغب في التحويل إليها.الضغط على زر حفظ طلب التحويل.

ويشترط حصول الطالب على الحد الأدني لمجموع الدرجات في الكلية التي يرغب في التحويل إليها في عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

التحويل بين المناطق والكليات لطلاب الأزهر

كما يجوز نقل الطلاب من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى بشرط ألا يكون ليس لها نظير في ذات المنطقة الجغرافية، مع الحصول على الحد الأدني اللازم للالتحاق بالكلية في نفس عام الحصول على الثانوية الأزهرية.

ويجوز التحويل بين كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والهندسة الزراعية، والزراعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وكذلك حصول الطالب على الحد الأدنى لدرجات الكلية في عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى موافقة عميدي الكليتين، مع اعتماد الموافقة من رئيس جامعة الأزهر.