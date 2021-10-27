جامعة الأقصر تتسلم هدية شيخ الأزهر: مصاحف وكتب دينية

تسلمت جامعة الأقصر هدية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبارة عن مجموعة من المصاحف والكتب الدينية، تمهيداً لتوزيعها على مكتبات الجامعة المختلفة.

وعقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع لجنة المكتبات، بحضور عمداء الكليات، والأمين العام المساعد للجامعة، ومسئول المكتبة الرقمية بالجامعة، ناقش خلال هذا الاجتماع سبل توزيع هدية شيخ الأزهر من مجموعة الكتب الدينية والثقافية المتنوعة، على مكتبات ومساجد الكليات بالجامعة، لاستفادة الطلاب منها.

300 نسخة من الكتب والمجلدات الدينية

وأشار بيان رسمي أصدرته جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، إلى أن هدية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى جامعة الأقصر، تتضمن عدد 100 نسخة من القرآن الكريم، و100 مجلد من مجموعة «إحياء علوم الدين»، و100 مجلد من «الرسالة القشيرية».

من جانبها، أوصت لجنة المكتبات، برئاسة رئيس الجامعة، بتوزيع هدية شيخ الأزهر على مكتبات كليات الجامعة ومساجدها بالكامل، ليتم الاستفادة منها لغالبية الطلاب في مختلف كليات الجامعة، وكذلك داخل المدن الجامعية بجامعة الأقصر.

رئيس جامعة الأقصر يوجه الشكر إلى شيخ الأزهر

من جانبه، وجه رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، الشكر إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه المستمر للجامعة، بما يثري الحركة الثقافية والعلمية، مثنياً على جهود شيخ الأزهر في دعم الهيئات والمؤسسات التي تسهم في نهضة الأمة فكرياً واجتماعياً واقتصادياً.