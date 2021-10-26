صرف 200 يوم مكافأة مالية للعاملين في جامعة الأزهر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، منح مكافأة لجميع العاملين بالجامعة، تحت مسمى مكافأة الامتحانات، وقدرها 200 يوم، يتم احتسابها من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2021.

ووفقا لقرار المحرصاوي، سيتم صرف المكافأة بدءا من 1 نوفمبر 2021، وفقا لما هو معمول به في الأعوام السابقة، وبناء على نفس الضوابط والشروط، مع مراعاة استرداد من لم يستوف المدة في 31 ديسمبر، من المساهمة الشهرية التي تصرف للعاملين بالجامعة مع المرتب.

مكافأة للعاملين بقطاعات الأزهر

من ناحية أخرى، كان الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر صرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تُصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

جامعة الأزهر تحتفل بالمولد النبوي الشريف

واحتفلت جامعة الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف، ضمن تفعيل أنشطتها الطلابية بحضور قيادات الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن هذا الاحتفال يأتي في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية؛ لحث الطلاب على الانتماء الوطني والديني من خلال تذكيرهم بالمناسبات التي تُرسخ في نفوسهم حب الوطن والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معرضين للكتاب بفرعي «البنين والبنات»، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ومجمع البحوث الإسلامية؛ لتهيئة المناخ الثقافي، مشددًا على ضرورة التمسك بتعاليم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في نشر الأخلاق والتسامح وطلب العلم.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أننا نحتفي بذكرى لها مكانة كبيرة في نفوسنا، نستلهم من صاحبها -عليه السلام- الخُلق الحسن ونشر المحبة بين الناس.

وأضاف الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن العالم بأسره يحتاج إلى تطبيق منهج النبي -صلّ الله عليه وسلم؛ حيث بعث الله -عزو جل- نبيه ليكون سراجًا منيرًا يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويسعى بين الناس بالسلام فيعمّروا الكون ويحققوا مراد الله فيه؛ مؤكدًا أن الشباب كان لهم النصيب الأكبر في توجيهات النبي -صلّ الله عليه وسلم؛ لما يمثلونه من أهمية كبرى في بناء الأمم والمجتمعات، وشبابنا اليوم في أشد الحاجة إلى تطبيق تلك التوجيهات؛ للحفاظ على الوطن وبناء مجتمع قويم.

ووجه الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الشكر لجامعة الأزهر لتنظيمها هذا الحفل، ودعم الأنشطة الطلابية، بربط الطلاب بجامعتهم من خلال غرس قيم الانتماء الوطني.