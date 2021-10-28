برومو «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا».. ميرفت أمين تتأثر بأغنية وردة (فيديو)

تستعد قناة dmc، لعرض حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا»، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، حيث تحمل اسم «حكايتي من الزمان»، بطولة الفنانة ميرفت أمين، في أول ظهور فني لها بعد غيابٍ دام نحو عامين عن الساحة الدرامية.

أمين جمال يكشف عن برومو «حكايتي من الزمان»

وطرح المؤلف أمين جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الرسمي لحكاية «حكايتي مع الزمان» ضمن الموسم الثاني من مسلسل«إلا أنا» قائلًا: «بسم الله.. توكلنا على الله.. بدءًا من السبت المقبل.. الحكاية الجديدة حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا، بطولة النجمه ميرفت أمين».

ويُعرض مسلسل «إلا أنا»، حكاية «حكايتي من الزمان»، للفنانة ميرفت أمين، عبر قناة «dmc» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما يُعرض على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وظهرت الفنانة ميرفت أمين، وأحمد خليل، في البرومو الرسمي لمسلسل «إلا أنا»، حكاية «حكايتي من الزمان»، في حالة تأثر شديدة، وذلك على أنغام الأغنية الشهيرة للفنانة وردة التي يحمل المسلسل اسمها.

أبطال مسلسل «إلا أنا» حكاية «حكايتي مع الزمان»

ويواصل فريق العمل تصوير بعض المشاهد، مع عرض الحلقات، والحكاية من بطولة ميرفت أمين، وأحمد خليل، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحازم إيهاب، وأحمد جمال سعيد، وأحمد والي، ورحاب عرفة، ونوال سمير، ورضوى جودة، وهايدي رفعت، وشاهيستا، وهي من تأليف أمين جمال، وإخراج احمد حسن.

«حكايتي مع الزمان» خامس حكايات مسلسل «إلا أنا»

تعتبر حكاية « حكايتي مع الزمان» هي الحكاية الخامسة ضمن الموسم الثاين لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت أول حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ، وأحمد الشامي، وحكاية« بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهني وهاجر أحمد، وحكاية« علي الهامش» بطولة نرمين الفقي وصبري فوزي.

«قيد عائلي» آخر أعمال ميرفت أمين الدرامية

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل «قيد عائلى» بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم بوسى، والفنان الراحل عزت العلايلي، ومحمد رياض، ونضال الشافعي، وسيمون، وصبري فواز، ومنة فضالي، وصلاح عبدالله، ودينا فؤاد، ودنيا عبد العزيز، وريم البارودي، ومحمد نجاتس، ومحمد عز، وآخرين، والمسلسل من إخراج تامر حمزة، ويعتبر المسلسل من الأعمال الطويلة حيث عرض على 45 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.