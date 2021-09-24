عصام السقا عن «حكايتي مع الزمان»: «مبسوط جدا بالوقوف أمام ميرفت أمين»

يستعد الفنان عصام السقا، للمشاركة في حكاية جديدة، من حكايات مسلسل «إلا أنا»، الذي بدأ الموسم الثاني منه على شاشة قناة dmc، بعرض حكاية «بيت عز» التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار حلقاتها الـ10.

عصام السقا: مبسوط بالوقوف أمام ميرفت أمين في عمل فني

ومن المقرر أن يبدأ الفنان عصام السقا، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تصوير مشاهده في حدوتة جديدة من مسلسل «إلا أنا» وتحمل اسم «حكايتي من الزمان»، والتي تعود من خلالها الفنانة القديرة ميرفت أمين، إلى شاشة التلفزيون.

وقال عصام السقا، خلال حضوره ندوة بجريدة «الوطن»، إنه يستعد لتصوير «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، متابعًا: «مبسوط جدًا وليّ الشرف إني هقف قدامها، لأني من معجبيها، أنا فرحان جدًا، وهعمل دور إن شاء الله الجمهور مش هيزعل منه».

عصام السقا جسّد شخصية هيثم النصّاب في «حكاية بيت عز»

وكان عصام السقا، قد شارك في حكاية «بيت عز» التي عرضت على شاشة قناة dmc، وجسّد شخصية هيثم الطمّاع، والذي قام بالنصب على والدة زوجته «حماته» وهرب، وتخلى عن زوجته في الوقت الذي كانت تستعد فيه لإخباره عن حملها بطفلهما الأول.

مسلسل «إلا أنا» يضم عددا من الحكايات على dmc

وعن شخصية هيثم بحكاية «بيت عز»، قال عصام السقا، إنها حقيقية وموجودة بالفعل في المجتمع، متابعًا: في أصدقائي شخصًا يشبه هيثم الرافض لزواجه من الأساس، وهناك أشخاصًا تعاطفوا مع هيثم، وبالنسبة لي أنا لم أتعاطف معه، لأنه في النهاية شخص نصّاب، خدع حماته وتخلى عن زوجته التي ذهبت إليه لتخبره بحملها، واكتفى بترك وديعة لها في البنك، ولم ألتمس له أي نوع من الأعذار في الأسلوب الذي اتبعه مع زوجته وأسرتها.

حكاية «بيت عز»، أولى حكايات الموسم الأول من مسلسل «إلا أنا»، وتدور كل حكاية على مدار أسبوعين من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، على شاشة قناة dmc.