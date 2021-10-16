عصام السقا يغادر الجونة للوقوف أمام ميرفت أمين في «حكايتي مع الزمان»

يغادر الفنان عصام السقا الجونة، اليوم السبت، بعد مشاركته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الخميس؛ لارتباطه بتصوير «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، داخل أحد الاستوديوهات في القاهرة، أمام النجمة الكبيرة ميرفت أمين.

وقال عصام السقا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بمشاركته في عمل من بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، إذ كان يحلم بالوقوف أمامها يوما ما باعتبارها واحدة من كبار الفنانات في مصر والوطن العربي، على حد وصفه.

وأوضح «السقا» أنه سيحرص على حضور حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بعد مشاركته في حفل الافتتاح، الخميس الماضي، داخل مركز المؤتمرات بمدينة الجونة.

مايا دياب تغادر الجونة بعد مشاركتها في افتتاح المهرجان

كما غادرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مدينة الجونة، أمس الجمعة، بعد حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت مايا دياب الأنظار، خلال حفل الافتتاح الذي انطلق مساء الخميس، بارتدائها فستانا أحمر اللون وقبعة كبيرة الحجم، وحرص عدد من النجوم على التقاط صور بصحبتها بطريقة كوميدية، من بينهم دينا الشربيني وحسن أبوالروس.

إطلالات مميزة في مهرجان الجونة

وتصدر مهرجان الجونة السينمائي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، خلال الساعات الماضية، بسبب بعض الإطلالات الغريبة لعدد من النجوم أبرزهم الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ارتدت فستانًا وقبعة كبيرة باللون الأحمر، والفنان حسن أبو الروس، الذي ارتدى «بدلة» تحمل مجموعة كبيرة من الألوان المتداخلة.