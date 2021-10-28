غلق كوبري الجيزة المعدني جزئياً 3 أيام لتنفيذ أعمال صيانة

تعلن محافظه الجيزة عن أستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسي» الخاصة بكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول إلى أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

إغلاق حارة مرورية في نزلة شارع «مراد»

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، تحديداً في النزلة المؤدية إلى شارع «مراد»، بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام، ابتداءً من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر، حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يوجه رئيس حي جنوب بالمتابعة الميدانية

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق، بالمتابعه الميدانية للأعمال، واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها، بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.