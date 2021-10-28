نشر سيارات سحب مياه الأمطار بالإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد

بعد وصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية إلى مدينة الإسكندرية حول طقس غير مستقر خلال الساعات المقبلة، تم نشر عدد من سيارات الشفط وسحب المياه عند البؤر الساخنة، التي تشهد تجمعات وتراكم المياه عند هطول الأمطار، خاصةً مع توقعات هيئة الأرصاد بأمطار متوسطة، تصل إلى غزيرة، وذلك في أول نوة على المحافظة فعلياً خلال فصل الخريف.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بسبب الأمطار

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية 103 سيارات شفط في الشوارع، إضافة إلى نزول سيارات الطوارئ في الشوارع، تحسباً لتساقط الأمطار بغزارة على المحافظة، في طقس غير مستقر، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى من أجل استقبال النوة، مع متابعة دقيقة لخرائط الطقس.

طقس الإسكندرية اليوم

وشهدت مدينة الإسكندرية نشاطاً للرياح اليوم الخميس، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ليلاً، وذلك وسط توقعات بهطول أمطار على المحافظة، حيث تم نشر كافة السيارات والعمال في الشوارع للتدخل السريع في حال تساقط الأمطار، حيث من المتوقع أن يحدث التساقط في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهبوب رياح باردة، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع، ورصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وضرورة التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.