الإسكندرية تعلن الطوارئ و6 إجراءات لمواجهة تداعيات هطول الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، حالة الطوارئ، بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية، وجرى اتخاذ 6 إجراءات استعدادا لاستقبال النوة وتساقط الأمطار المتوقعة على المحافظة اليوم.

محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع توقعات حالة الطقس الحالية، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأكد على التنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، وذلك في إطار خطة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.

الصرف الصحي يرفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان صحفي، إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة في الأماكن الساخنة اعتبارا من صباح اليوم و لحين انتهاء النوة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

إجراءات الاستعداد لهطول الأمطار

- رفع درجات الاستعداد و نشر السيارات والبدالات لحين انتهاء النوة

- رفع الأغطية من فوق الشنايش

- تستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق و البيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين خاصة قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المعالجة وقطاع التأمين الفني