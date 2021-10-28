وصول أغلى يخت في العالم إلى ميناء الإسكندرية.. سعره 600 مليون دولار

وصل إلى ميناء الإسكندرية، أمس، واحد من أغلى اليخوت في العالم وهو الوحيد من نوعه ويصل سعره إلى 600 مليون دولار، والمقرر أن يبقى في ميناء الإسكندرية لمدة أسبوع حيث من المقرر أن يغادر 4 نوفمبر المقبل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن ذلك اليخت الذي يسمى «S.Y.A»، المملوك لرجل أعمال روسي، ويبلغ طول اليخت 143 مترا وهو واحد من أكبر اليخوت في العالم.

اليخت الشراعي S.Y.A .. صناعة ألمانية في 2017

اليخت الشراعي «S.Y.A»، تسليمه في عام 2017 من قبل ساحة Nobiskrug الألمانية ، ويبلغ حجم اليخت الشراعي 142.81 مترًا ويصنف على أنه «يخت بمحرك بمساعدة الإبحار»، ويشاع أن لديه جراب مراقبة تحت الماء، يستوعب 20 ضيفًا وطاقم مكون من 54 شخصًا.

مميزات اليخت الشراعي S.Y.A

يتميز اليخت الشراعي S.Y.A ببعض الميزات الرائعة من بينها البرج ثلاثي الصواري الذي يصل ارتفاعه إلى 328 قدمًا «100 متر» فوق سطح الماء، مع «عش الغراب»، على ارتفاع 60 مترًا، ويضم 24 بابًا في الهيكل، وأسطحه متصلة بعدة مصاعد، وقدرة اليخت الشراعي تصل إلى إمكانية حمل غواصة.

و تبلغ مساحة الإبحار الإجمالية لليخت أكثر من 40.000 قدم مربع، أو أكثر من 3700 متر مربع، وستصل السرعة القصوى إلى 21 عقدة، مع سرعة إبحار تصل إلى 16 عقدة.

قوارب اليخت الشراعي S.Y.A

ويضم اليخت الشراعي قارب سريع تم تصميمه للاستخدام الحصري من المالك وزوجته، حيث إنه قارب هروب خاص بدون أي طاقم لتشغيله، وسرعته القصوى تصل 53 عقدة، فيما يوجد قارب آخر للاستخدام على مدار السنة وهو مخصص لنقل الضيوف إلى الشاطئ أو السفن الأخرى التي تحافظ على الركاب في شرنقة وهي عبارة عن بيئة محمية .