إعلان الطوارئ في الإسكندرية بعد هطول أمطار على الدقهلية

رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الاستعداد للقصوى بنشر فرق الطوارئ في الشوارع، لاستقبال الأمطار، بعد هطولها على مدينة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصدرت تعليمات لكافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة بضرورة الإستعداد والتأهبومتابعة توقعات هيئة الأرصاد بشكل دوري على مدار اليوم، بالتزامن مع إنخفاض درجات الحرارة والرطوبة وهبوب رياح باردة خفيفة على المدينة الساحلية.

أمطار على الإسكندرية

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في الإسكندرية، من المتوقع عدم هطول أمطار على المدينة الساحلية، اليوم، مع تراجع فرص تساقطها غدًا السبت، إلا أن الأجهزة التنفيذية نشرت فرق الطوارئ وسيارات الصرف الصحي، بشوارع المحافظة تحسباً لأية تغيرات محتملة في الطقس.

الإسكندرية تستعد لهطول الأمطار

وواصل اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تفقد عددا من محطات الرفع، حيث تفقد محطة رفع المعمورة البلد، بمنطقة المنتزه ثان، لمتابعة سير العمل بالمحطة وأعمال وخدمات الصيانة الدورية، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة جميع محطات الرفع في المحافظة.

وقال «نافع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقاً للتوقعات كان من المقرر هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبالرغم من هبوب رياح وطقس غائم جزئياً إلا أن المدينة لم تشهد سقوط أمطار، إضافة إلى وصول خرائط الطقس التي تشير إلى عدم تساقط أمطار حتى السبت، ولكن تم انتشار فرق الطوارئ تحسباً للتقلبات الجوية.

وأضاف أنه تم المرور والمتابعة اليومية لكافة محطات الرفع ومصبات الكورنيش وعملية تصريف الأمطار، للتأكد من فعالية وجاهزية كافة المحطات وذلك ضمن استعدادات الإسكندرية لنوات الأمطار والتأكد من جاهزية المحافظة للنوات.