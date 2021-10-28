ميمي جمال: سعيدة بالمشاركة في «حكاية 90 يوم»

تنتظر الفنانة ميمي جمال، عرض حكاية «90 يوم» ضمن مسلسل «وراء كل باب»، المقرر عرضه السبت المُقبل على شاشة قناة «الحياة»، ويُشاركها البطولة كل من نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد رفعت، وعفاف رشاد، وهو من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

ميمي جمال: تحمست لتجسيد الشخصية

ومن جانبها، قالت الفنانة ميمي جمال، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها «سعيدة بالمشاركة في حكاية 90 يوم، لإنها تمس كثيرا من الأسر المصرية، وهذا سبب قبولي العمل بعدما قرأت السيناريو، لأنني تحمست لتجسيد الشخصية».

ميمي جمال تحاول حل مشاكل ابنتها مع زوجها في 90 يوم

وأَضافت ميمي جمال، أنها تجسد دور أم تحاول حل مشاكل ابنتها مع زوجها لإنهاء الخلافات بينهما، مؤكدة أن الشخصية ستكون مفاجأة للجمهور، مُعربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب المُشاهد.

المسلسلات القصيرة لا تحتمل المط والتطويل

وأكدت ميمي جمال، أنها تنحاز لنوعية المسلسلات القصيرة؛ لأنها تكون خفيفة على المشاهد ولا تحمل التطويل في الأحداث، وتوصل الهدف من الحكاية بطريقة مبسطة موضحة: «لو حد عايز يقول نكتة هيحاول يقولها بشكل صغير ومبسط».

ميمي جمال تتعاقد على مسلسل جديد من تأليف مريم نعوم

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، أكدت أنها تعاقدت على مسلسل من تأليف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف، ولكن لم يستقروا على اسم العمل حتى الآن.

ميمي جمال تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل آخر دور

بينما تستكمل الفنانة ميمي جمال تصوير مسلسل «آخر دور»، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، ونهى عابدين، وإبراهيم السمان، ومها نصار، وهو من تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.

يذكر أن ميمي جمال كانت ابتعدت عن الفن لفترة طويلة، وذلك بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفي، لحزنها عليه؛ إلا أنها عادت للساحة الفنية مؤخرًا.