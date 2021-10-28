أخبار المنيا.. مد شبكات مياه الشرب واستعدادات الأمطار ودروس أكتوبر

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا اجتماعه الشهري لمناقشة آخر المستجدات والموضوعات الهامة بالمحافظة، فيما نظمت جامعة المنيا ندوة عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، في الوقت الذي تابع فيه المحافظ، اللواء أسامة القاضي، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كانت هذه أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

الدروس المستفادة من حرب أكتوبر في ندوة تثقيفية بجامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا ندوة تثقيفية عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار «وعيك.. أمنك»، وتحدث الدكتور محمد البدري، رئيس قسم الجغرافيا السابق بجامعة المنيا، عن دور مصر الريادي وجيشها العظيم، الذي حطم أسطورة جيش العدو، واستخدم تقنيات حربية لم يشهدها العالم من قبل، من خلال أساليب جديدة للتخطيط والخداع، ليسجل ملحمة بطولية أبهرت العالم كله.

توصيل شبكات مياه الشرب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن الانتهاء من أعمال مد وإحلال شبكات مياه الشرب بنسبة 77%، من إجمالي 192 مشروعاً، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، مؤكداً على أهمية تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع، لبحث متطلبات المواطنين والعمل على سرعة تنفيذها.

تطهير مخرات السيول استعداداً لفصل الشتاء

وعقدت المحافظة اجتماع المجلس التنفيذي الشهري، حيث تم مناقشة تطبيق قرار منع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيم لقاح فيروس كورونا إلى مقار عملهم، وأيضا رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أزمات ناجمة عن بتقلبات الطقس وسيول محتملة خلال فصل الشتاء، وتطهير مخرات السيول الصناعية والطبيعية، لضمان سريان المياه في المسارات المحددة لها.

كما تضمن اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا بحث استعدادات مديرية الزراعة لزراعة محصول القمح، حيث تبلغ المساحة المنزرعة العام الحالي، حوالي 250 ألف فدان.