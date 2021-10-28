محافظة المنيا تشارك في فعاليات «مصر تتحدث عن نفسها» بأكاديمية ناصر

نظمت محافظة المنيا معرضا يعبر عن تاريخ المحافظة، ضمن احتفالية أكاديمية ناصر العسكرية العليا، لتعريف ملحقي الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة بالدولة المصرية، تحت عنوان «مصر تتحدث عن نفسها»، وضم المعرض منتجات المحافظة، ونال إعجاب الحاضرين، من كافة الدول والوزارات والمحافظات والهيئات المشاركة في الاحتفال.

مدير أكاديمية ناصر يشيد بمعرض محافظة المنيا

وأثنى اللواء أ.ح أيمن نعيم مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على معرض محافظة المنيا لما راه من الاهتمام الشديد من المحافظة بإبراز الأنشطة التي تتميز بها المحافظة، حيث وجه الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على نجاح معرض المحافظة، وإيفاد نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نيابة عن المحافظ لشرح كافة جوانب المعرض وأبرز أنشطة المحافظة ومنتجاتها وعرض منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، في إطار الجمهورية الجديدة.

وأهدي نائب المحافظ، درع المحافظة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا نيابة عن محافظ المنيا، وكرم مدير أكاديمية ناصر العسكرية نائب المحافظ بمنحه شهادة تكريم.

وكان الدكتور محمد أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كرم الدكتور علي مصطفي، مدير مكتبه، لانتهاء فترة عمله وتعيينه معاوناً بالنيابة الإدارية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة.

ووجه نائب المحافظ، الشكر للدكتور علي مصطفي، تقديرًا له على جهوده المخلصة في آداء المهام والتكليفات، وعمله بتفان، خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو واجب للإحتفاء بهم والإعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في موقعه الجديد معاونا بالنيابة الإدارية.